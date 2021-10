Sine oferta vagas para frigorífico na Serra e em diversas áreas em Alegrete

Conforme a diretora da unidade local da Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social/Sine – FGTAS/SINE Luciana Lucero, para encaminhamento da vaga e maiores informações é necessário comparecer à agência local munido de Carteira de Trabalho. É importante, se possível, o candidato levar um breve currículo, o que dinamiza ao encaminhamento da vaga pretendida.

Uma das maiores ofertas é quanto à contratação de 30 trabalhadores para auxiliar a linha de produção no frigorífico Seara da JBS em Caxias do sul. As vagas são masculinas, com refeição e alojamento nos primeiros 30 dias. A entrevista é direto no Sine de Alegrete na próxima terça-feira (5).

Interessados podem ir até a agência a partir das 8h30min, ou ligar para os números (3421-1630 ou 34211725), para agendar horário. O Sine também disponibiliza vagas para carpinteiro, ferreiro, peão de pecuária, empregada doméstica para morar no emprego, vendedor de consórcio com MEI, mecânico agrícola, pedreiro, vendedor de peças agrícolas e soldador. Todos as áreas é necessário ter experiência.