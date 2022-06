Um Tok de Classe Studio de Beleza convida para “Momento de Beleza”

Share on Email

Nesta sexta-feira (1º de julho) as sócias proprietárias Vaniza Zacarias e Mirele Manzine do Um Tok de Classe convidam a comunidade para um “Momento de Beleza”.



Todos os dias são especiais na vida de uma mulher, mas no dia 1º de julho a partir das 14h 30min, na rua General Sampaio – 1311 o “Um Tok de Classe” será valorizar e enaltecer a beleza feminina através de técnicas de automaquiagem, análise de colorimetria na maquiagem e négocios e contará com a presença da consultora e diretora da Mary Kay – Carol Machado.

Será uma tarde de integração, cuidados com a pele, embelezamento e muitas técnicas.

Conheça Um Tok de Classe Studio de Beleza:

Inaugurado em abril deste ano, Um Tok de Classe é um Salão de Beleza que aliou a experiência e inovação através das empresárias Vaniza Zacarias e Mirele Manzine.



Vaniza, atua no segmento da beleza há muitos anos e sua paixão pela profissão chamou a atenção da nora Mirele que, antes de descobrir sua vocação atuou em vários segmentos. Foi garçonete, vendedora, operadora de caixa, frentista e manicure, profissões que a enchem de orgulho, pois todas as experiências foram válidas para a conquista dos seus sonhos, que são muitos, mas um deles foi descobrir sua vocação e sentir verdadeiramente a realização profissional.

Mirele Manzine hoje é Lash Design – Projetista de Cílios, utilizando técnicas que valorizam os olhos mas, que ao mesmo tempo, refletem a personalidade e o gosto da cliente.



Cursos:

• Clássico fio a fio;

• Técnicas avançadas – Volume híbrido,volume brasileiro e russo;

• Técnicas Premium – Mega volume e egípcio.

Um Tok de Classe Salão de Beleza oferece os serviços de:

• Alongamento de cílios;

• Cortes;

• Manicure e pedicure;

• Progressivas;

• Coloração;

• Luzes;

• Design de sobrancelhas e henna.

Juntas, Vaniza e Mirele desenvolvem um trabalho que surpreende suas clientes, não somente pelas técnicas utilizadas nos serviços, mas também pelo atendimento, qualidade e dedicação.

Um tok de Classe Studio de Beleza está localizado na rua General Sampaio, 1311 frente à Escola Marquês d’ Alegrete.

Telefones:

Mirele – 9 9909 6473

Vaniza – 996706669

Aline Menezes