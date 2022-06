Urcamp lança edital de bolsas para Gestão da Inovação e Tecnologia no Programa Inova RS

A Urcamp lançou, nesta semana, um edital que corresponde a um processo seletivo para concessão de bolsas, direcionadas ao Programa Institucional de Bolsas de Gestão da Inovação e Tecnologia (GIT), do Programa Inova RS, níveis 1 e 2.

O objetivo é que os selecionados participem das atividades de suporte ao Comitê Local e de gerenciamento de projetos estratégicos no Ecossistema Regional de Inovação do programa, vinculado à Fronteira Oeste e Campanha. Serão selecionados três bolsistas (divididos em dois tipos de modalidades) para atuar na região, que abrange 21 municípios: Aceguá, Alegrete, Bagé, Barra do Quaraí, Caçapava do Sul, Candiota, Dom Pedrito, Hulha Negra, Itacurubi, Itaqui, Lavras do Sul, Maçambará, Manoel Viana, Quaraí, Rosário do Sul, Santa Margarida do Sul, Santana do Livramento, Rivera, São Borja, São Gabriel e Uruguaiana.

As bolsas terão o prazo máximo de 24 meses para sua execução, não havendo prorrogação de prazo. A modalidade 1 tem, como valor, R$ 5 mil mensais. A modalidade 2, R$ 3 mil mensais. A dedicação é integral, com 40 horas semanais dedicadas às atividades do Programa Inova RS.

Para participar, a condição é de que o candidato tenha igual ou superior a três anos de experiência em gestão de projetos, preferencialmente na área de inovação. Os bolsistas cumprirão uma série de tarefas, entre elas colaborar para o amadurecimento do ecossistema de inovação da Região Fronteira Oeste e Campanha; fomentar a cultura inovadora e empreendedora na Região Fronteira Oeste e Campanha (foco na quadrupla hélice); realizar reuniões estratégicas para divulgar as ações do ecossistema de inovação nos municípios da Região Fronteira Oeste e Campanha; atrair pessoas para realizar conexões entre investidores, empreendedores e pesquisadores e contribuir para a geração de novos negócios focado na especialização inteligente da região, entre outras funções.

Prazos

As inscrições encerram no dia 3 de julho, com entrega da documentação exigida. A divulgação das inscrições homologadas será feita no dia 5 do próximo mês. Em seguida, o cronograma prevê a seguinte sequência: entrevistas (dia 12); divulgação do resultado preliminar (dia 14); interposição de recurso (dia 16); divulgação do resultado final (dia 19).

A divulgação estará disponível no site www.urcamp.edu.br. Os documentos exigidos para inscrição do candidato deverão ser anexados no Formulário de Inscrição, disponível no seguinte link https://forms.gle/jXejf5Ca1GsohaRG7.

Mais detalhes a respeito do edital, bem como requisitos, condições e demais detalhes que interessem os candidatos, podem ser acessados pelo seguinte link: https://www.urcamp.edu.br/pesquisa-e-extensao/inovacao/ecossistema-regional-de-inovacao-fronteira-oeste-e-campanha-erifoc

Em Urcamp | Por Yuri Cougo Dias