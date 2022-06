Processo Seletivo na Unipampa tem vagas para o segundo semestre

Share on Email

A Universidade Federal do Pampa (Unipampa) divulgou o edital do Processo Seletivo Complementar para ingresso no segundo semestre de 2022.

São 3.162 vagas oferecidas para seis diferentes modalidades de ingresso em 58 cursos dos dez campi da Unipampa. As inscrições devem ser feitas através do Sistema de Gestão Unificada de Recursos Institucionais (Guri) até o dia 5 de julho.

As modalidades para ingresso são para: segundo ciclo de formação para egressos de cursos de bacharelados e licenciaturas interdisciplinares; reingresso; reopção de curso; conclusão de primeira graduação; transferência voluntária e portador de diploma. Cada candidato/a pode se inscrever em apenas uma modalidade. Os/as portadores/as de diploma e quem tiver interesse em fazer transferência voluntária deve pagar uma taxa de inscrição de R$50. Nas demais categorias a inscrição é gratuita. Os detalhes dos documentos e a divisão das vagas por modalidade, curso e campi podem ser encontrados no Edital n°184/2022.

Os critérios de seleção variam conforme as diferentes modalidades de inscrição. O Processo Seletivo Complementar é a oportunidade para estudantes ingressarem em uma Universidade Federal de qualidade ainda em 2022.

Confira todos os detalhes e informações completas sobre o Processo Seletivo Complementar no Edital n°184/2022.

Foto: Eduardo Silveira