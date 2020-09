Uma festa de prêmios no aniversário da Casa de Carnes Santo Antônio

Compartilhe









Para comemorar sua maioridade, dezoito anos de história da Casa de Carnes Santo Antônio, uma grande festa de prêmios foi preparada.

A Empresa contribui diariamente com o desenvolvimento da cidade. Recentemente inaugurou sua filial na zona leste, fruto de muito trabalho, dedicação, qualidade e confiança dos seus clientes. E, para agradecer a comunidade que acolheu tão bem a família da Casa de Carnes Santo Antônio, iniciou no último sábado, 12 de setembro, a super promoção “18 dias premiados”. Durante esse período, diariamente terão 18 produtos espalhados pela loja e todos os clientes que realizarem suas compras, poderão ser contemplados.

E no dia 30 de setembro mais 36 clientes serão contemplados com excelentes prêmios.

Uma promoção incrível e exclusiva para clientes, onde serão entregues 18 prêmios em cada uma das lojas. Dentre os prêmios terão, dois iphones 11 – 128Gb, bicicletas, churrasqueiras e muito mais.

Para participar é muito fácil. Basta realizar suas compras em qualquer uma das lojas da Casa de Carnes Santo Antônio, no valor de R$ 50,00, preencher um cupon e já estará concorrendo.

Serão 18 dias de prêmios, 18 prêmios diários em produtos na loja e no dia 30 mais os 36 prêmios.

Casa de Carnes Santo Antônio – A melhor carne da cidade.

Em dois endereços:

Avenida Assis Brasil, 869

Avenida Ibicui, 178.

Aline Menezes