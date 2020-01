Uma marca importante: Alegrete atinge 5 mil alvarás ativos

A Prefeitura de Alegrete, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, divulgou os números alcançados nos últimos anos e comemora o cumprimento da meta estipulada pela equipe de 5.000 alvarás ativos no município em 2020. No início da atual gestão, em janeiro de 2017, trabalhava com o número de 4.385 alvarás, em janeiro de 2018 o número chegou a 4.514, janeiro 2019, 4.641 e em janeiro de 2020 Alegrete chega ao número de 5.000 alvarás.

“O resultado é fruto da desburocratização dos últimos anos, da agilidade na abertura das empresas, no trabalho de fiscalização e do atendimento de profissionais qualificados”, destacou o secretário Jesse Trindade Santos.