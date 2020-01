PRFs são desacatados na BR 290 e o caso foi parar no Plantão da DP

Em abordagem de rotina, policiais rodoviários são desacatados e a situação vai parar na Delegacia de Polícia. Além da apreensão de munições e recusa no teste do etilômetro.

Por volta da 1h de domingo(26), os policiais abordaram uma caminhonete Hilux, na BR 290, Trevo do Caverá.

No primeiro momento o motorista teria se recusado a desligar o veículo, depois concordou. Momento em que a carona de 38 anos, opôs-se a abordagem, passou a desacatar os PRFs, usando palavrões e a filmá-los com o celular, segundo BO. O fato foi contornado e os policiais iniciaram a vistoria no veículo.

Foi encontrado atrás do banco uma pistola Imbel .380, municiada com cinco cartuchos, ainda localizados mais nove cartuchos .380 e 12 munições calibre 38, assim como uma faca. O condutor portava o registro da arma em seu nome e trazia consigo o registro de tráfego da pistola, dentro da validade. Ainda o certificado expedido pelo Exército Brasileiro que lhe confere atividade de atirador desportivo e caçador. Porém, não possuía porte de arma, além de apresentar visíveis sinais de embriaguez. Ao ser convidado a realizar o teste do etilômetro o mesmo se negou. Ele foi autuado e o veículo recolhido ao Depósito do Detran. Em contato com a autoridade policial foi determinado registro simples por desacato, por parte da carona. Assim como a apreensão da munição calibre 38. A pistola e as demais munições foram restituídas ao dono. Depois de ouvidos, liberados.