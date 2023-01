Uma pessoa morre e duas ficam feridas em acidente entre carro e motocicleta na BR-116, em Canoas

Um motociclista de 20 anos morreu em um acidente de trânsito envolvendo um carro durante a madrugada deste sábado (7) na BR-116, em Canoas, na Região Metropolitana de Porto Alegre. A identidade dele não foi divulgada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). Dois jovens que estavam no carro, de 24 e 26 anos, ficaram feridos e receberam atendimento médico no Hospital de Pronto Socorro de Canoas. A PRF não divulgou informações sobre a condição de saúde deles.

Ainda conforme a PRF, o acidente aconteceu na altura do km 264 da rodovia, pouco depois do viaduto da Avenida Boqueirão. Análise inicial do local do acidente indica que o carro teria batido contra a motocicleta e arrastado o veículo por 120 metros pela pista principal, parando somente após atingir um poste em uma pista lateral.

As circunstâncias do acidente serão investigadas pela Polícia Civil, que apura a responsabilidade pelo acidente de trânsito.

O trânsito chegou a ficar parcialmente bloqueado no local enquanto as autoridades em segurança trabalhavam, mas já foi liberado.

Motocicleta foi arrastada por 120 metros até carro bater contra poste em Canoas — Foto: Eduardo Paganella/RBS TV

Por Eduardo Paganella, RBS TV e g1 RS