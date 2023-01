Isaac foi um raio de luz na vida de Herton e Lidiane

“Não há palavras para definir. Um filho tão esperado, não só por nós, mas pela família, pelos amigos, irmãos da Igreja, pelas pessoas que nos conhecem e sabem da nossa trajetória de quem éramos e quem somos pelo poder do Evangelho de cura e libertação que está sendo muito importante. O amor de Jesus em nossas vidas vai nos auxiliar a seguir em frente”.

Assim, inicia a narrativa de Herton Romário Chagas, pai do pequeno Isaac Gabriel Rocha da Silva Chagas, de três meses, que faleceu na última quinta-feira(5), em Alegrete.

Ele nasceu prematuro com 24 semanas, 685g e 29cm. Ao total, foram 86 dias lutando pela vida, entretanto, diante de uma grave infecção, ele não resistiu às complicações.

Muito emocionado, Herton aceitou falar com o PAT. Ele enalteceu o trabalho de todos que atuam na Neonatal e falou na gratidão a todos que permaneceram em orações durante o período que Isaac esteve hospitalizado. Ele acrescenta que jamais pensou em estar na Neo, mas que este período serviu também para constatar o quanto o trabalho e as pessoas que estão naquela ala da Santa Casa realizam um trabalho incansável com muito amor e dedicação aos prematuros e aos pais. “Muitas vezes vi a Dra Marilene Campagnolo abrir mão do descanso dela para estar ali, se dedicando. E, no momento em que nosso Isaac não resistiu, acompanhamos que a médica saiu de cena e a pessoa Marilene, esteve conosco chorando e sentindo como nós a partida dele. Durante o período que ele esteve na Neo, sentimos na pele a pessoa maravilhosa que ela é, por todas as alegrias a cada conquista e também pela tristeza em algumas situações delicadas. Todos que trabalham lá choraram e sentiram. Decidi falar para as pessoas saberem o que é esse trabalho, precisamos enaltecer.”- comentou.

Herton seguiu a narrativa acrescentando que tudo é no Propósito de Deus, e eles perceberam diante de tantas mensagens que receberam, que muitas pessoas também se reencontraram com suas fé, em razão da história de Isaac.

Abaixo uma declaração de Herton que também evidenciou muito a força e a grandiosidade da esposa que esteve muito valente ao lado do filho.

Ele inicia a sua descrição falando de uma foto onde está a esposa Lidiane Rocha da Silva Chagas e o filho Isaac. A imagem, diz o pai, ressalta o tamanho do amor incondicional de uma mãe e um filho guerreiro.

Na sequência cita: foram 86 dias lutando, idas e vindas ao hospital, manhã, tarde e noite – uma mãe incansável, dedicada, amorosa, pagando um alto preço para estar ao lado da sua bênção.

No dia 9/10/22 às 14h50 nascia a nossa benção, Isaac Gabriel, com 24 semanas, pesando 685g e 29 cm. Neste dia, a informação foi de que ele teria 48 horas para reagir ou a ‘partida’ seria inevitável. Mas, ele lutou e nas duas primeiras semanas teve mais um desafio, com uma infecção generalizada, mesmo assim, foi incrivelmente valente, contudo, após sua recuperação, no 1° mês, contraiu uma meningite.

Neste momento, não conseguia se alimentar, retornaram os antibióticos e lá se foram mais 30 dias de lutas.

Todavia, entre tantas notícias ruins, veio a boa e ele saiu do oxigênio e da incubadora, lembro que ficamos extasiados com a notícia, pois aos 82 dias não dependia mais de oxigênio e começou uma contagem regressiva para dar alta e ir para casa, um momento de muita, mas muita alegria.

Mas, infelizmente veio o dia sombrio, o dia ‘mau’, onde recebemos a notícia que ele estava com uma infecção, e essa foi fatal – em menos de 10h nosso Isaac partiu, nos deixando sem chão, nos quebrando ao meio.

Foi e está sendo inacreditável, vai demorar para passar essa dor, mesmo assim, continuamos crendo no nosso Deus, afinal como Deus nos deu ele, nos tirou, pois é o dono da vida e da morte, e continua sendo nosso Deus.

No dia 5 /1/23 perdemos mais uma batalha, mas não a guerra, pois sabemos o general que está à frente. Hoje, nos erguemos novamente, seguimos em frente firmes no nosso propósito, muitos não irão entender, assim como, um dia nos também não tínhamos esse entendimento.

Agradeço sempre ao nosso Deus por todas as coisas, afinal ele continua no controle de tudo. Tá doendo e tá doendo muito, mas como da primeira vez, vai passar.

Deixo meu agradecimento a todos que ligaram e mandaram mensagens nos fortalecendo. Em especial a Dra Marilene Campagnolo, Dra Ana, Dra Lívia, Dra Nilva e toda equipe nota 1000 da Neonatal, às meninas da faxina que se alegraram e choraram conosco.

Estou com o coração espedaçado escrevendo esse “diário” para que ano que vem o face me traga essa recordação e para que nós vejamos o quão forte em Cristo Jesus somos. A nossa esperança continua sempre em Jesus Cristo, e encerro destacando que amo essa mãe guerreira e amamos nosso filho Isaac Gabriel Rocha da Silva Chagas’- encerrou.