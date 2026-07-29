Com a chuva aumenta prazo para entrega da Ponte do Capivari que está em obras há 10 meses

Enquanto isso, veículos pesados passam por um desvio que foi construído pela DAER ao lado da obra. Só que, em dias de chuvas, como agora nesta época, do ano, ele fica submerso e para que famílias, produtores ou outras pessoa cheguem a localidade do Capivari é preciso utilizar outro acesso pela RS/566, o que aumenta o trajeto em cerca de 15km.

O projeto prevê uma ponte em concreto armado com 64 metros de extensão e 12 metros de largura, permitindo o tráfego em mão dupla e proporcionando maior segurança aos motoristas que utilizam a ERS-507.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

As obras já avançaram significativamente. A etapa de fundações foi concluída, enquanto a mesoestrutura — composta pelos pilares e encontros responsáveis por sustentar a ponte e distribuir as cargas para as fundações — encontra-se praticamente finalizada.

Porém, com o tempo chuvoso ou úmido, o trabalho não avança e a saída é pelo desvio, ao lado da obra que foi levado pela chuva da última segunda-feira(27). Com a previsão de mais chuva para esta semana e a elevação do nível das águas, a Polícia Rodoviária Estadual confirmou o bloqueio da ERS-507, no km 8, na região da Ponte do Capivari.

Como rota alternativa, os condutores que precisam acessar a localidade do Capivari devem seguir pela ERS-566 e ingressar no Corredor do Sítio Sarandi, caminho que permite chegar à região enquanto a ERS-507 permanece interditada