Unidos dos Canudos faz 52 anos de samba e cultura em Alegrete

A Escola de Samba Unidos dos Canudos, uma das mais tradicionais da cidade completa 52 anos de samba, arte e cultura em Alegrete. Uma história marcada por grandes nomes de Alegrete que integraram a escola como: Dr Romário Araujo de Oliveira, professor Danilo Santos, Darci Oviedo da Cruz, Silvio Leites, Claudio Prado ( Museu), Jorge Paim.

Também são atuantes na Unidos dos Canudos: Ilva Borba Goulart – atual presidente, Everaldo Peduzzi, Neuri Vialverde, Enio Santos e tantos outros que amam de paixão a escola que congrega e une as comunidades dos bairros Canudos e Vila Nova.

A verde e branco, com sua sede no bairro do mesmo nome, é uma das que está mobilizada para o retorno do Carnaval nos dias 4 e 5 de março.

Foi no ano de 1971, às margens do histórico e lendário Ibirapuitã que nasceu a Escola Unidos dos Canudos disse a professora, Joceana Teixeira Neves, uma das que integram a agremiação.