Quedas de energia preocupam consumidores

Nesta manhã, há relatos de constantes quedas de energia e a apreensão dos alegretenses é de que isso possa queimar aparelhos eletroeletrônicos.

A reportagem entrou contato com a empresa questionando as causas das constantes quedas de energia elétrica e foi informada que: a RGE informa que no momento as ocorrências em Alegrete são de atendimentos individuais, em pontos isolados, sem volume de clientes desligados.

Um consumidor preocupado com esta situação, ressaltou que, em outra ocasião, devido ao mesmo problema teve seu computador queimado, há mais de um ano e meio, e até agora não foi ressarcido pela empresa.

Motorista que atropelou e matou duas cadelinhas dá sua versão sobre o acidente

Nesta manhã, duas quadras da Rua Dos Andradas e adjacências ficaram sem energia elétrica, porque um fio de alta tensão pegou fogo.