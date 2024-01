Unipampa comemora primeiro doutorado para o campus de Alegrete

O diretor do campus, Professor Dr, Ederli Marangon, enaltece a importância dessa conquista, porque o campus local já se notabilizou pela qualidade na formação acadêmica superior na área tecnológica.

Esse curso de doutordao, o de Engenhraia I é referente a Engenharai Civil, mas a Mecância e a Agrícola também se enquadaram em várias linhas de pesquisa, explicou o diretor do campus. Os interessados devem acessar o link http://cursos.unipampa.edu.br/cursos/ppeng/. São 10 vagas ao curso de doutourado.

O programa de pós gradução em Engenharia iniciou suas aulas em 2011 e até 2021 titulou 90 mestres. Em 2020, o programa passou por uma grande reformulação e na avaliação quadrienal conquistou o conceito 4, o que permitiu a solitação junto ao CAPES do curso de doutorado no campus de Alegrete, que foi aprovado em junho de 2023, sendo o primeiro doutorado em engenharia de Alegrete e o primeiro de toda a região oeste do RS.

As pesquisas realizadas no programa serão voltadas para atender a demanda regional na solução de problemas na área tecnológica dos materiais e no meio ambiente, dentro do contexto das Engenharias I. O PPEng conta com área de concentração tecnológica dos materiais e meio ambiente, a qual estão viculados as três linhas de pesquisa do programa: materiais e estruturas; modelagem e simulação; novos materais e suas aplicações tecnológicas.