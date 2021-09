Unipampa lança Chamada por Nota do Ensino Médio para ingresso em 2021/02

Trata-se da Chamada por Nota do Ensino Médio 2021/02, que prevê cadastro de reserva para preenchimento das vagas remanescentes, tendo como critério para a seleção as notas obtidas no Ensino Médio. Participam da seleção cursos dos campi Caçapava do Sul, Itaqui e Uruguaiana. As inscrições devem ser realizadas pelo Sistema Guri até 4 de outubro. Confira o Edital nº 341/2021, que traz todos os detalhes.

Poderá participar qualquer pessoa que tenha concluído o ensino médio e que tenha o histórico escolar do ensino médio para se inscrever ou documento que contenha seu desempenho nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática. A classificação será realizada com base no desempenho nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática no ensino médio. Cabe salientar que a inscrição não garante a vaga no curso, e para obter a vaga o candidato deverá apresentar toda documentação exigida na inscrição, correta e completa, e ser classificado dentro das vagas ofertadas. Os cursos com grande quantidade de suplentes da Lista de Espera SISU 2021/2 não participam deste edital.

Os interessados, além de lerem o edital completo, devem ficar atentos ao site do Processo Seletivo da Unipampa para novidades e atualizações.