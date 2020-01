Universidade EAD cancela curso sem conhecimento dos estudantes e caso para na DP

Quatro alegretenses registraram na última semana na Delegacia de Polícia de Alegrete que estavam devidamente rematriculados e com as mensalidades e todos os valores pagos em um curso EAD, mas foram surpreendidos com um e-mail de cancelamento do curso.

Os estudantes receberam um e-mail da universidade comunicando que o curso de Fisioterapia estava encerrado sem a devida conclusão. Porém, eles recentemente pagaram a rematrícula.

Até então, não tinham sido notificados de qualquer possibilidade de tal fato. O curso EAD de fisioterapia, localizado em Indaial(SC), é realizado por uma instituição de ensino muito conhecida.

No e-mail, também, havia a informação de que os acadêmicos tinham solicitado o cancelamento, fato inverídico, segundo eles. Desta forma, foram consultar a plataforma virtual de cada um e perceberam que alguém teve acesso e fez o pedido sem o conhecimento dos estudantes que estão se sentindo lesados.