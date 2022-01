UPA registra alta demanda de atendimentos no feriadão da virada

Ao ter conhecimento, a reportagem do PAT, conversou com o médico Jocelmo Jacques de Jacques, que está atuando na Unidade de Pronto Atendimento de Alegrete.

Os questionamentos realizados foram em relação a alguma patologia específica, faixa etária ou algum vírus que pudesse ser um indicativo preocupante.

O que se sabe é que nas festas de final de ano, há mais exageros tanto na alimentação, quanto na bebida, principalmente, alcoólica, além dos casos positivados da Covid-19 que já teve um aumento na última quinta-feira quando saiu o último boletim epidemiológico.

Além da apreensão em relação aos casos mais crescentes no Estado da variante Ômicron e outro assunto que está assolando o Brasil é a variante da gripe H3N2. Subtipo do vírus influenza está provocando surtos atípicos de gripe pelo Brasil.

Posição do médico

De acordo com Dr Jaques, o atendimento na UPA teve um grande aumento desde o Natal e, neste domingo(2), ele confirmou que o dia também estava sendo de uma demanda muito grande. Entretanto, até o momento, não caracterizou que há uma patologia específica, pois os atendimentos são desde bebês de 8 meses até idosos de 80 anos.

Entre os atendimentos, há síndromes gripais, gastroenterite, quedas por excesso de bebida, pessoas que estão desidratadas, como é mais recorrente em idosos, pelos excessos tanto na alimentação quanto na bebida alcoólica, pacientes com problemas cardíacos, entre outros.

Ele acrescentou que são dois médicos atendendo, um fica no consultório e outro nas urgências que chegam e também os pacientes que estão internados, porém, quando é possível os dois ficam atendendo no consultório, contudo, não há como fazer uma consulta com um mínimo de tempo, o que ocasiona uma demora e muitas vezes nos casos menos graves, os pacientes têm uma espera maior até a consulta.

“Olha, a média não deve baixar de 200 atendimentos, dia, nesses últimos 10 dias”, destaca o médico, que enfatizou que, até por volta das 15h, não havia nenhum atendimento de urgência, como casos de pessoas que chegam acidentados, infartos, entre outros incidentes que demandam um tempo bem maior.

O médico pontuou a importância das pessoas compreenderem que, em situações que o paciente possa aguardar e ir na sua ESF, isso vai desafogar um pouco a demanda e o principal, não ficam expostos pois há risco em permanecer por um longo período na sala de espera.

“As pessoas vão chegando e vamos atendendo, muitos vezes ocorre uma demora pelo número e também a classificação, mas ninguém sai sem ser atendido” – comentou.

Dentre as queixas que a reportagem apurou com alguns dos pacientes, eles descreveram sintomas gripais e dor abdominal, também, foi um dos mais citados.

Secretaria de Saúde do Município

A reportagem, falou com a Secretária de Saúde do Município, Haracelli Fontoura em relação aos casos testados na última quinta-feira, quando ocorreu uma ação para testar pessoas assintomáticas e também, se há suspeitas da variante Ômicron, além da H1N1 e H3N2.

De acordo com Haracelli, o número mais expressivo de casos positivos na última quinta-feira(30), se deu em razão de uma ação realizada pela Secretaria de Saúde onde 74 pessoas realizaram testes rápidos. Ela explicou que nove foram de uma única família, todos com sintomas leves e, alguns com sintomas deram negativo. Já em relação as demais variantes dos vírus que inclui ômicron, H1N1 e H3N2, o Município, até o momento, não tem nenhum caso suspeito.

A Secretaria de Saúde não recebeu nenhuma notificação, embora, considere que deva ocorrer um aumento de casos positivos da Covid -19, pois as ações de testagens vão permanecer e com as festas de final de ano, aglomerações, falta de prevenção, pois a população deixou de usar máscara e muitos já não têm os mesmos cuidados de antes. “A máscara é 80% de prevenção, assim como, o uso de álcool em gel e locais fechados, aglomerações, tudo influencia. O vírus permanece e vai continuar positivando, mesmo com 90% da população vacinada. Porém, os sintomas são mais leves, não há pacientes internados” – acrescenta.

Já em relação aos casos de novos infectados desde quinta-feira(30), esses dados serão repassados amanhã para a Secretaria devido ao feriado.

Rede de Farmácias

Em contato com as redes de farmácias que realizam o teste da Covid-19, na cidade, foi unânime que todas receberam um aumento considerável na procura para testes depois do Natal. Em uma das farmácias, a farmacêutica disse que mais da metade dos realizados positivaram, no sábado. Há também a falta de testes, em algumas, devido ao aumento da demanda. “Já estamos com uma lista de pessoas que vão realizar testes na manhã desta segunda-feira(3)”, destacou um funcionário. O grupo que mais está procurando é o adulto e jovens.

Fica o alerta, para que as pessoas mantenham os cuidados e a prevenção.