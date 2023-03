Urcamp, em parceria com Sebrae/RS, realiza Aula Magna com palestra de Fabrício Carpinejar

Palestra com Fabrício Carpinejar, dia 23 de março (quinta-feira), às 19h, no Centro Cultural Auxiliadora, com o tema Transformação pelo Afeto. A abertura dos portões está agendada para as 18h.



A palestra é gratuita e aberta ao público, mas somente para quem fizer a inscrição pela plataforma Cloud Tickets (link https://cloudticket.com.br//evento/17/AULA_MAGNA_-Transformacao_pelo_afeto)! As vagas são limitadas para o presencial e já estão abertas! Assim que a inscrição é efetuada, o usuário ganha um voucher (com QR Code) que deve ser apresentado, na tela do celular, na entrada do evento. Nos demais campi da Urcamp (Alegrete, São Gabriel e Sant’Ana do Livramento), haverá transmissão da palestra de Carpinejar direto do local. A Cloud Tickets, apoiadora do evento, também oferece para inscrição o apo, cujo download pode ser feito para Android ou IOS em: https://lnk.bio/cloudtickets…



Em caso de dúvidas e dificuldades para concluir a inscrição, a Cloud Tickets oferece como suporte 24 horas o WhatsApp: (53) 99996 9620.



A palestra de Carpinejar conta com o apoio de Colégio Salesiano Auxiliadora; Cloud Tickets; Prefeitura de Bagé; Osirnet; Cema Isquierdo Eventos; Olimac Móveis; Floricultura Marta; LEB Livraria & Editora Bageense; Casa Blue.



Reitor da Urcamp, professor Antônio Evanhoé Sobrinho enfatiza o papel da instituição, de agregar conhecimento e proporcionar atrativos que contemplem à comunidade. “Viabilizar uma palestra com Fabrício Carpinejar representa muito bem a expressão que temos utilizado em nossos discursos: a Urcamp está de ‘cara nova’. Estamos muito felizes de contar com essa parceria com o Sebrae/RS e proporcionar aos nossos acadêmicos, professores, colaboradores e a comunidade em geral um evento dessa magnitude, com um palestrante renomado a nível nacional”, comenta.



Gerente-regional do Sebrae/RS, Laura Zamberlan destaca o valor que há para a comunidade trazer um palestrante dessa magnitude. “É uma alegria imensa fazer parte desta parceria com a Urcamp, trazendo para Bagé essa cara que é fantástico e que tanto nos inspira. A palestra é direcionada para toda comunidade, alunos, professores, empresários, empreendedores e futuros empreendedores. Esperamos todos lá”, ressalta.



O palestrante

Jornalista, cronista e poeta, Carpinejar tem mais de 40 livros publicados e é detentor de mais de 20 prêmios literários. O palestrante atua como comentarista do programa Encontro com Fátima Bernardes e conta com atuação em todos os meios de comunicação e plataformas do Grupo RBS!