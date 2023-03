Cursos técnicos da área de TI: capacite-se para o mercado de trabalho aquecido no setor 

A Associação das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) e de Tecnologias Digitais (Brasscom) divulgou que o Brasil deve ter quase 673,5 mil novas vagas, na área da TI, de 2022 até 2025. Porém, os dados também indicaram que as empresas ainda têm dificuldade para preenchê-las. Com o objetivo de fortalecer a educação profissional no estado gaúcho preparando profissionais mais qualificados para o mercado de trabalho, o Senac-RS está ofertando mais de 2 mil vagas em cursos presenciais de nível técnico. Entre as opções, a área da Tecnologia da Informação está com inscrições abertas para formações técnicas em suas escolas do estado. Confira:

Técnico em Desenvolvimento de Sistemas

Técnico em Informática

Técnico em Informática para Internet

De acordo com um estudo recente da Fundação Roberto Marinho, 60% das empresas afirmam que ter feito curso técnico é um diferencial para selecionar um jovem funcionário. Em 42% delas, os jovens com formação técnica permanecem e evoluem de cargo e 61% delas têm, pelo menos, um gestor que já ocupou cargo técnico na organização.

Vantagens

Os cursos técnicos do Senac-RS possuem vantagens que outros tipos de cursos não têm. São elas: investimento acessível, aprendizado baseado na prática e na objetividade, aceitação no mercado de trabalho, matriz curricular incluindo competências necessárias para o mercado de trabalho, diploma com validade nacional e, principalmente, o curso técnico é visto como um diferencial no currículo do profissional que consequentemente é mais valorizado entre os demais candidatos.

Para a Coordenadora de Produtos Educacionais do Senac-RS, Janine Ledur, “as organizações buscam, cada vez mais, profissionais com habilidades e competências que sustentem a sua atuação dentro de um mercado de trabalho desafiador, colaborativo e diverso. Ou seja, para se destacar é preciso aperfeiçoar o que já se sabe e ampliar o mindset dentro de cada área”, ressalta.

Adequados às exigências do mundo profissional, os cursos técnicos estão focados na aprendizagem prática, permitindo diversas oportunidades e rápida inserção no mercado de trabalho. As matrículas podem ser feitas pelo site do Senac-RS que também dá acesso ao conteúdo programático e a metodologia de ensino, além da política de descontos oferecida pelo Senac-RS.