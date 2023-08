Uruguaianense, apaixonado por Alegrete, mantém rico e histórico acervo fotográfico da cidade

Anderson Petroceli, jornalista e fotógrafo, natural de Uruguaiana, nutre uma ligação especial com essa terra, sendo que sempre que pisa em solo alegretense, não deixa de registrar alguns momentos por meio de suas câmeras.

Com raízes familiares maternas enraizadas em Alegrete, Petroceli teve a oportunidade de residir na cidade por duas vezes: a primeira, ainda garotinho de sete anos, e posteriormente nos anos 90. Sua trajetória se entrelaçou com a paixão por contar histórias e documentar os lugares por onde passa, buscando retratar a existência e arquitetura que contam a história de cada local.

Desde 1998, Anderson vem mantendo um gigantesco banco de imagens, repleto de vídeos e fotos de diversos países, com o Brasil e o estado natal, o Rio Grande do Sul, figurando como os mais retratados e videografados. Atualmente, com o advento das redes sociais e incluídos de plataformas gratuitas de hospedagem de conteúdo, ele pode compartilhar parte desses registros com o mundo.

Por meio das páginas, “Uruguaiana fotos,” “Uruguaiana Vídeos,” “Libres Corrientes,” “Amigos do rio Uruguai,” “Alegrete Fotos” e “caminhospelaamericalatina,” Petroceli divide com o público o seu olhar peculiar sobre as mais diversas paisagens, culturas e cenários.

Entre seus registros mais notáveis, estão as imagens aéreas que conferem uma perspectiva única e panorâmica dos lugares retratados. Entretanto, é importante ressaltar que a realização dessas fotografias aéreas segue rigorosas regulamentações impostas pela ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil). Alegrete possui áreas específicas que são protegidas para operações aéreas.

As obras de Anderson Petroceli ultrapassam o status de meras fotografias e vídeos; elas são uma forma de preservar memórias, momentos e beleza em sua forma mais pura. Seu amor pela cidade de Alegrete e seu comprometimento com a arte da fotografia se entrelaçam em uma busca contínua por capturar e compartilhar a essência de cada lugar por onde passa.

As redes sociais permitem que essas preciosidades sejam compartilhadas, criando um legado visual que atravessa gerações e fronteiras. Por intermédio das lentes de Anderson Petroceli, as pessoas são convidadas a apreciar a beleza e a diversidade do Brasil e do mundo de uma forma única, pois cada foto e vídeo são mais do que meras imagens: são histórias contadas em pixels, uma celebração à vida e às suas maravilhas.

