Mineiro, o irreverente vendedor ambulante que fez de Alegrete seu “chão”

Vendedores ambulantes, pela natural essência da atividade, tornan-se com o passar do tempo figuras muito conhecidas. Neste caso, um vendedor que há 19 anos escolheu a 3ª Capital Farroupilha para morar, viver e sobretudo sobreviver vendendo artesanato, inicialmente.

A entrevista especial e no seu ambiente de trabalho, no calçadão da cidade, é recheada de surpresas de um brasileiro simples e batalhador pelo pão de cada dia. Mineiro do Alegrete, tem 40 anos e é natural da cidade mineira de Teófilo Otoni, e pouco conhece sua terra natal.

Ganhou o mundo cedo, revela. Mineiro não quis revelar o nome, diz que é o Mineiro do Alegrete e pronto. A entrevista prossegue até porque a lei permite a mudança de prenome diretamente no cartório apenas uma vez. Ele enrola e cita um exemplo – Se você vai na São João, pergunta o nome da farmácia, o nome é São João, aproveita para fazer uma propaganda na área que está comercializando seus produtos.

Mas o mineiro é assim, conhece todos, ou melhor fala com todos a sua volta, alguns sabe o nome, outros elogia, dá bom dia, boa tarde e boa noite. Bastante comunicativo, Mineiro interrompe a entrevista para auxiliar uma senhora atravessar a rua. Volta correndo e exclama – A Dona Maria gente boa pra caramba, vem todos os dias na farmácia, entrega o vendedor.

Logo em seguida, conta que em 2000 esteve em Alegrete, depois de passar por todo Brasil. Foi a Uruguaiana, viajou pelo centro do país e retornou a Alegrete em 2004, quando ficou de vez.

Mineiro mora num apart hotel no centro da cidade. É la seu QG, onde acondiciona mercadorias e sai todos dias para vender, faça chuva ou faça sol. Antes da pandemia consertava celulares, mas disse que era muito incômodo, resolveu parar e hoje arruma só os seus aparelhos quando dá algum problema. Mineiro estudou até a 3ª série e daí em diante diz que o restante a vida se encarregou de ensinar.

Credita tudo que aprendeu à internet, é lá que procura o que quer saber. Avesso à televisão, ele sabe tudo de política, país e mundo, acompanha as notícias pela tela do celular. Recorre ao google para aprender o que não sabe. “A internet é uma rua, tem coisas boas e ruins, tu escolhe o caminho”, ensina.

Mineiro diz que sua mãe reside em São Paulo, o pai já é falecido. Pergunto se ele tem filho. Prestes a completar duas décadas em Alegrete e com o sotaque mineiro na ponta da língua, ele fala que não sabe. Pergunto de novo e ele reafirma – “Não sei se tenho filho, passei por vários lugares”, revela um irreverente vendedor ambulante. Mineiro é casado com a alegretense Carmem Fernandes Coelho, que o ajuda nas vendas.

Ele se reinventa, gosta de vender o que tá na moda, vai buscar em São Paulo e Florianópolis, na Copa vendeu bandeira, buzina, camisa. Em outro momento vende relógios à prova de água, colocando-os dentro de um recipiente com água, para comprovar o produto. Monta seu estante em feiras e eventos de grande porte na cidade.

Mineiro dá uma aula sobre atendimento. Indagado como é o atendimento no comércio local dispara – A gente chega numa loja estão no telefone, entro e saio e ninguém te vê. Ele comenta que tem de tratar o freguês bem, sempre alto astral, já é 50% da venda garante. “Para o cliente, a gente mesmo se tiver triste tem de sorrir, colocar o produto na mão dele”, descreve o ambulante.

“Boa tarde minha amiga, como vai você”, exclama Mineiro para uma cliente, efetua a venda e retorna dizendo que gosta de ler psicologia financeira. Ele vai além e diz que lê “Pai Rico Pai Pobre”, “O Homem mais rico da Babilônia”, obras de Luiz Bacci, Leandro Carnal, Leonardo Boff, Luiz Alves Paz e Bairros, entre outros.

Mineiro é mesmo assim, uma enciclopédia, sabe de tudo e mais um pouco. Nem o vento frio espanta ele da saída do calçadão de Alegrete, afinal se intitula o Mineiro do Alegrete, um vendedor ambulante.