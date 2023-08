Alceu Antunes, especialista em fogões, é o retrato da resiliência, perseverança e fé

Sua trajetória até os dias atuais é uma história marcada pela perseverança e luta, que também deixa uma lição profunda de vida em relação à saúde e fé. No entanto, poucos conhecem a trajetória que o levou onde está hoje, uma história marcada por lutas.

Em entrevista ao PAT, Alceu recordou as memórias de sua infância, os obstáculos e como superou cada desafio para se tornar o profissional admirado de hoje.

Os primeiros anos de sua vida foram marcados por dificuldades, especialmente em relação ao pai, que era conhecido por sua dureza. No entanto, a figura materna de Alceu, juntamente com sua única irmã, proporciona-lhe amor e aconselhamento, sustentando-o em meio às adversidades. Desde tenra idade, Alceu acompanhou o pai em atividades árduas, no campo, apoiando tanto o trabalho pesado quanto o tratamento brusco que recebia. Aos 14 anos, ele finalmente decidiu buscar independência, revelando a um tio seu desejo de ter uma profissão. Esse período também foi marcado por desafios de saúde, com a mãe perdendo a visão.

Determinado a construir um futuro melhor para si mesmo, Alceu deu os primeiros passos em direção a seu sonho. Com apenas 15 anos, conseguiu adquirir algumas ferramentas meses após de trabalho em uma fazenda vizinha. Montado em um cavalo, ele percorreu os campos, marcando o início de sua jornada empreendedora, no interior de Uruguaiana oferecendo-se para trabalhar.

Aos 20 anos, Alceu sentiu a perda de sua mãe, foi quando decidiu sair de Uruguaiana em busca de oportunidades. Com apenas as roupas do corpo, ele chegou em Alegrete na década de 80 e começou a procurar trabalho nas casas das pessoas, disposto a trocar seu esforço por comida e abrigo temporário. Assim, passou dias cortando grama, carregando brita e areia, sempre em busca de uma refeição e um lugar para descansar.

Foi então que Alceu teve uma ideia que mudaria sua vida. Ele decidiu se posicionar em frente ao único grande mercado da cidade, o Mercado Trevisan, oferecendo-se para ajudar os clientes a carregar suas sacolas em troca de alimentos. Essa abordagem acabou levando a uma amizade com a dona de uma pensão local, uma mulher chamada Zaida. Ela ofereceu a Alceu um acordo: se ele realizasse várias tarefas na pensão, ele poderia ter um lugar para dormir. Sem hesitar, ele aceitou o acordo, marcando um ponto crucial em sua jornada.

Foi durante esse período que Alceu teve um encontro profundamente significativo. Em um sonho, ele sentiu a presença de Deus e seus anjos, um momento de revelação que o guiou para sua verdadeira vocação. Ele passou a improvisar uma pequena oficina em seu quarto e depois da “conversa” com Deus saiu pelo bairro Vera Cruz onde realizou o primeiro reparos em um fogão a gás sem nunca ter contato com um. Esse foi o começo de sua jornada profissional, que o levaria a se tornar um mestre nos fogões a gás.

A força de Alceu o impulsionou a superar todos os desafios que passou em seu caminho. Mesmo após um acidente grave causado por um motorista embriagado, ele lutou pela vida com a ajuda de sua irmã e médicos dedicados. O acidente trouxe mudanças significativas em sua vida, incluindo o término de um relacionamento e a necessidade de reconstruir sua carreira e vida pessoal. Ele cita que foram 40 dias entre a vida e a morte, depois quando retornou, se deparou com a casa vazia. A companheira havia saído para residir com o homem que era seu funcionário na época e tinha levado a sua filha e enteada. Sem conseguir trabalhar, Alceu cita que precisou se desfazer de tudo dentro de casa para sobreviver, ficando apenas com um colchão. Depois o pai veio para Alegrete em decorrência de um câncer o que o fez ficar cuidando do progenitor por um tempo. Nesse período, a ex-companheira o acionou na Justiça por pensão alimentícia e, sem poder pagar, pois recém estava retornando aos trabalhos, acabou preso e sendo levado para o Presídio de Alegrete. “Estava com 10 meses de pensão atrasada, pois recém estava me recuperando. Aquilo foi um duro golpe. Minha irmã, Universina Antunes, me salvou, pagou um valor para que eu pudesse ser liberado, mesmo assim, foram oito dias dentro da cadeia, foram dias muito difíceis”- completa.

Neste período foi quando mais meditei o salmo 23 “ O senhor é meu pastor e nada me faltará….”- cita.

Com perseverança implacável, Alceu superou essas adversidades. Seu talento único e habilidades impressionantes ajudaram a construir uma clientela fiel ao longo dos anos. Ele se orgulha de seu trabalho e reconhece que sua força vem de sua fé inabalável em Deus.

Um dos elementos notáveis ​​da vida de Alceu é sua vitalidade e energia. Ele compartilha que sua saúde invejável é resultado de um estilo de vida saudável e consciente. Alceu faz questão de incluir dois dentes de alho cru em todas as refeições, um hábito que ele acredita ser fundamental para sua saúde duradoura. Além disso, ele segue uma dieta baseada em alimentos naturais, como couve, beterraba, feijão e lentilha. “Nestes anos todos trabalhando com fogões e entrando em muitas cozinhas, há coisas que eu não pensava em presenciar, por isso, aprendi que a comida saudável é aquela que eu faço”, sem jamais usar óleo de soja, nunca fiz uso de cigarro, bebida de álcool experimentei uma vez”- pontua.

Ele não toma medicações e foi ao médico apenas no período que sofreu o acidente. “Quero ser um velho saudável, por isso, durmo cedo e acordo cedo também” – revela.

Seu compromisso com alongamentos diários e uma mente saudável também contribuiu para seu bem-estar.

Agora, após 53 anos de dedicação à sua profissão e uma jornada de superação pessoal, Alceu sonha em compartilhar seu conhecimento com outros, por meio de uma oficina onde possa ensinar suas habilidades a outros que buscam uma nova direção na vida. Ele acredita firmemente na importância de ajudar os outros e colher os frutos dessa generosidade.

Ao concluir a entrevista, Alceu enfatiza a importância da humildade e da conexão com os outros seres humanos. Ele lembra a todos nós que ajudar os necessitados é uma maneira de plantar sementes que florescerão na vida de todos. Sua profunda fé e conhecimento da Bíblia são pontos de ancoragem em sua jornada, guiando-o em meio a desafios e dúvidas.

O conhecimento da Bíblia e sua fé são pilares centrais na vida de Alceu. Ele compartilha versículos e salmos que o inspiram, enfatizando sua crença em uma jornada eterna além da vida terrena. Seu desejo de compartilhar seu conhecimento por meio de uma oficina é uma expressão de sua profunda gratidão e desejo de retribuir à comunidade.

Encerrando sua reflexão, Alceu acrescenta que nunca esquece cada pessoa que cruzou seu caminho e prestou assistência. Ele expressa gratidão a cada cliente pela confiança em seu trabalho. Além disso, compartilha que o apoio mútuo torna-se evidente; quando aliviamos os fardos de alguém, independentemente do motivo, isso acaba nos beneficiando. O princípio de colher o que plantamos soa verdadeiro- enfatiza.

Auxiliar pessoas em momentos de necessidade é inegavelmente edificante. Alfeu também ressalta sua profunda ligação com a Bíblia e sua fé inabalável. Ao longo da entrevista, reflete sobre a ideia de que somos todos peregrinos, onde a morte não tem poder mas promete algo profundamente magnífico.