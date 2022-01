Uruguaianense de 12 anos morre após levar coice de égua em Joinville

Um menino de 12 anos morreu após ser atingido pelo coice de uma égua em Joinville, no Norte de Santa Catarina, na tarde de sábado (15). Marcos Elias Silveira Miranda soltava o animal no pasto quando acabou sendo ferido por ele e teve uma parada cardiorrespiratória.

O acidente ocorreu no CTG (Centro de Tradições Gaúchas) Chaparral, na zona Norte da cidade. O menino era filho de um casal natural de Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, e que trabalha no local há cerca de dois anos cuidando dos cavalos.

O proprietário do CTG, Ciro Harger, explica que Marcos soltava a égua no pasto quando foi atingido. “Ele pegou a égua que estava na cocheira e foi largar no pasto, mas quando ele soltou a égua, ela se sentiu em liberdade e saiu dando uns pulos, levantou a pata traseira com muita força. Não foi um coice de maldade ou de fuga”, conta.

Marcos foi atingido no peito e entrou em parada cardiorrespiratória. Os bombeiros voluntários e o Samu atenderam a ocorrência e o médico fez manobras para socorrer o menino por mais de uma hora. No entanto, a criança não resistiu e morreu no local.

Segundo Ciro, não era uma prática diária do menino lidar com os cavalos. “Foi por ser sábado, ter mais pessoas ali junto. Ele foi soltar ela no pasto e aconteceu essa fatalidade, que a gente está consternado”, diz. Ainda não há data e nem local para a despedida de Marcos, que deve ser levado ao Rio Grande do Sul.

Informações – nd+- por JULIANE GUERREIRO,