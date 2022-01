Horário de funcionamento da triagem no gripário é alterado

Segundo a secretária Haracelli Fontoura, a demanda de atendimento por causa da gripe e as suspeitas de Covid-19 cresceram muito nas duas últimas semanas, gerando aflição na população, o que explica a ação ainda mais efetiva da Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

Governo do Estado reduz prazos de isolamento de pessoas com Covid-19



A secretária afirma que apesar da mudança de horário, todas as pessoas que chegarem entre as 14h e 19h serão atendidas. “Há muita gente que vem às 7h da manhã e se criam filas desnecessárias, gerando ainda mais riscos de contaminação”, diz.

O gripário, localizado na rua General Arruda, ginásio do Oswaldo Aranha e funcionará com triagem todos os dias, das 14h às 19h. Os trabalhos vão até às 21h, com as pessoas que passaram pela triagem.