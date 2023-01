Uso de um spray de pimenta causa tumulto em boate de Santa Maria

O uso de um spray de pimenta causou tumulto durante a madrugada desta sexta-feira (27) em uma boate de Santa Maria, na região central do RS. Segundo a Brigada Militar (BM), uma mulher de 24 anos teria tido uma crise de ciúmes e fez o uso do spray que estava no bolso do noivo, um policial militar.

A confusão aconteceu na madrugada em que a tragédia da Boate Kiss, também em Santa Maria, completou 10 anos.

Algumas pessoas que estavam no local tiveram reações ao spray e foi preciso abrir as portas para que as pessoas saíssem. A cena foi registrada em imagens de câmeras de monitoramento.

O proprietário do estabelecimento, que fica no bairro Nossa Senhora Medianeira, na área central da cidade, contou à polícia que cerca de 460 pessoas saíram sem pagar a conta. A BM foi acionada e o spray foi apreendido, mas, logo depois, devolvido ao dono. Ninguém foi preso.

A Polícia Civil vai abrir um inquérito para investigar o ocorrido. O casal pode responder pelo crime de exposição ao perigo. Em nota, a boate disse que lamenta o que aconteceu e espera que o responsável responda pelo ato que cometeu.

O tumulto aconteceu na madrugada desta sexta-feira (27) em boate de Santa Maria — Foto: Reprodução/CIOSP SM/Câmeras de monitoramento