Peruanos do Universitário recebem Mérito Legislativo no 42º Efipan

A casa do povo abriu suas portas na manhã desta sexta-feira (27), para homenagear e agradecer a participação do Club Universitário de Deportes, do Peru, no 42º Efipan, outorgando-lhe o Mérito Legislativo alusivo ao torneio. A honraria foi criada através de proposição do então vereador Carlos Almeida.

Em sua primeira vinda a Alegrete, a delegação esteve acompanhada por quase a totalidade das famílias dos atletas, que esbanjaram simpatia, compartilharam os jogos em suas redes sociais e interagiram de forma muito calorosa com a comunidade.

Na solenidade no plenário Gaspar Cardoso Paines, os atletas receberam as medalhas de participação. A organização do torneio ainda outorgou ao Club Universitário de Deportes o prêmio de equipe mais disciplinada do Efipan.

A solenidade foi conduzida pelo presidente da Câmara, Luciano Belmonte, com suporte do secretário da mesa diretora e coordenador técnico do Efipan, Moisés Fontoura.

A prefeitura esteve representado pelo secretário de Finanças, José Luiz Caurio. Também presentes a vereadora Dileusa Alves e os vereadores Fabio Perez e João Leivas. Compondo a mesa, Toninho Fagundes, que através de seu instituto coordena o evento. O diretor da Escola Tancredo Neves, que abrigou a delegação peruana, professor Assis Ribas de Quadros, prestigiou a solenidade e participou da entrega das medalhas, assim como o jornalista Nilson Gomes, vice-presidente do Centro Empresarial.

O plenário esteve lotado pelos jovens atletas peruanos e por representações de outros clubes que estão participando do Efipan, como do Internacional, do Grêmio e do Palmeiras.

Por proposição do vereador Fabio Peres, foi feito um minuto de silêncio pela passagem dos dez anos da tragédia da Boite Kiss.

Após a solenidade, houve a tradicional confraternização no átrio da Câmara Municipal, com um coquetel a cargo do buffet de Ênio Souza.

Fotos: assessoria CMA