Vacina bivalente, contra a Covid, para grupos prioritários já está disponível

A Secretaria de Saúde, em conjunto com o Ministério da Saúde, recomenda a aplicação da vacina bivalente para todos os contemplados nos grupos prioritários, inicialmente, com o objetivo de facilitar a operacionalização da vacinação. Desta forma, os grupos elegíveis foram divididos por fases escalonadas.

Considerando a entrega oportuna dos imunobiológicos, o Ministério da Saúde recomenda a aplicação da vacina bivalente para todos os contemplados nos grupos prioritários, sendo eles:

• Pessoas a partir de 60 anos de idade;

• Pessoas imunocomprometidas a partir de 12 anos de idade;

• Indígenas, quilombolas a partir de 12 anos de idade;

• Gestantes e puérperas;

• Trabalhadores de saúde vinculados a estabelecimentos de saúde com CNES;

• Pessoas com deficiência permanente a partir de 12 anos de idade;

• População privada de liberdade;

• Funcionários do sistema de privação de liberdade;