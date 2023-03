Unipampa realiza pesquisa com ex-alunos dos cursos de graduação

O período de respostas está aberto até o dia 8 de abril. Para participar, os egressos devem consultar o e-mail do cadastro, localizando o formulário de pesquisa enviado.

As informações têm garantia de sigilo e os dados de identificação solicitados referem-se aos cursos. O tempo de preenchimento é de 10 minutos.

O objetivo da ação é saber como foi a experiência desses estudantes na Unipampa e de que maneira a formação acadêmica contribuiu para a inserção no mercado de trabalho ou, ainda, no prosseguimento dos estudos.

Conforme a universidade, tais contribuições auxiliam na qualificação do ensino, pois podem subsidiar o planejamento de ações no âmbito do ensino, da pesquisa e da extensão, bem como no atendimento aos egressos.