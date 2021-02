Vacinação está acontecendo em 14 ESFs e com drive-thru no antigo PAM

Compartilhe















Desde terça-feira, a Prefeitura de Alegrete, por meio da Secretaria da Saúde, está vacinando idosos e idosos acamados acima de 85 anos. Das 1.370 doses da vacina Coronavac recebidas na segunda-feira (8), 1.140 estão sendo destinadas ao grupo prioritário. As outras 230 estão sendo aplicadas em profissionais da saúde dos setores administrativos da Santa Casa, do Hospital de Guarnição de Alegrete, da Secretaria Municipal de Saúde e da 10ª Coordenadoria Regional de Saúde e profissionais que estavam em férias ou licença durante as etapas anteriores.

A vacinação está em andamento diariamente a partir das 08h30min nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) que possuam salas de vacinas. As pessoas que pretendem se vacinar precisam levar documento de identificação e CPF, que é obrigatório. Responsáveis por acamados com mais de 85 anos devem procurar sua Unidade Básica de Saúde (UBS) de referência para realizar o agendamento da vacinação. O canal de atendimento para facilitar as solicitações da vacina para idosos acamados é através do telefone (55) 3961 1030.

Confira os locais onde estão sendo realizadas as vacinas e procure a sua UBS de referência.

UBS PIOLA

Rua: Telemaco Ruas, 26

UBS SAINT PASTOUS

Rua Felipe Soares, 312

UBS VILA NOVA

Rua Benvindo Moutinho, 342

UBS NOVA BRASÍLIA

Rua Isabel Garaialdi Peres, 135

UBS PRADO

Rua Olegário Vitor de Andrade, 620

UBS DR. ROMÁRIO

Rua Vereador Gaspar

Martins da Silveira, s/n

UBS PROMORAR

Rua Aluizio Santos Moraes, s/n

UBS CENTRO SOCIAL URBANO

Avenida Tiaraju, 1969

UBS JESUS FRANCO PEREIRA (MACEDO)

Rua Padre Landel de Moura, 196

Bairro Vila Izabel

UBS BOA VISTA

Rua Pedro de Souza Bisch, 525

UBS PASSO NOVO

Rua Álvaro Kruell, 560

UBS RONDON

Rua Coronel Cássio Canto, s/n

Bairro Vila Inês

UBS ASSUMPÇÃO

Rua Eurípedes Brasil Milano, 2353

UBS VERA CRUZ

Rua Tenente Juvenal Nascimento

DPCOM