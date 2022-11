Vacinas contra a Covid para crianças com comorbidades já estão disponíveis

Os horários estarão disponíveis para agendamento das 7h30 às 12h30, pela manhã, e das 14h às 17h, à tarde, através do telefone: 3961-1030.

Depois de muito trabalho, Luis Ricardo comprou um novo violino

Ao longo da pandemia, na medida em que a população de crianças retornou às atividades normais, foi observado um aumento do número de casos nesse público, com aumento no número de internações associadas à covid-19. “Embora as crianças não evoluam com tanta gravidade como nas faixas etárias mais velhas, nós também temos a Síndrome Multissistêmica Inflamatória, que se manifesta após uma infecção pelo coronavírus e tem levado a uma série de crianças apresentar um quadro mais grave, inclusive relacionado a óbito”, descreve a diretora do Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs), Tani Ranieri.