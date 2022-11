Unipampa abre as portas da instituição para a comunidade

Acompanhe a programação:

No campus da instituição em Alegrete, a visitação de escolas acontece ao longo do dia 17 de novembro com apresentação da Unipampa e dos cursos ofertados.

Alem de um passeio pelas dependências com ênfase nos laboratórios de ensino e pesquisa, apresentação de projetos de pesquisa, lanche no restaurante universitário Talheres do Pampa e apresentações artísticas.

A Universidade Federal do Pampa (Unipampa) faz parte do programa de expansão das universidades federais no Brasil. Um Acordo de Cooperação Técnica firmado entre o Ministério da Educação, a Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) e a Universidade Federal de Pelotas (UFPel), previu a ampliação do Ensino Superior na metade sul do estado do Rio Grande do Sul.

A Universidade Federal do Pampa foi criada pelo governo federal por meio da lei nº 11.640, de 11/01/2008, para minimizar o processo de estagnação econômica onde está inserida, pois a educação viabiliza o desenvolvimento regional, buscando ser um agente da definitiva incorporação da região ao mapa do desenvolvimento do Rio Grande do Sul.

A expansão da educação pública superior, com a criação da Universidade Federal do Pampa, além de concretizar um antigo sonho da população, permite que a juventude, ávida de conhecimentos, permaneça em sua região de origem e adquira as informações necessárias para impulsionar o progresso de sua região, no momento em que se forma mão-de-obra qualificada, e aumenta-se a autoestima de seus habitantes, tendo, como consequência, o surgimento de novas famílias, cujos filhos vislumbrarão opções para que se desenvolvam sociedades cultural e economicamente independentes.