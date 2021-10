Vagner Mancini deixa o América e é o novo técnico do Grêmio

O Grêmio tem novo treinador! Vagner Mancini aceitou a proposta do clube gaúcho na tarde desta quinta-feira (14), e firmou vínculo até o fim de 2022. Ele chega para substituir Luiz Felipe Scolari, que foi desligado na última segunda. Essa será a segunda passagem de Mancini no Tricolor Gaúcho.

Passou pelo Grêmio em 2008, e comandou o time em apenas seis jogos oficiais; foram quatro vitórias e dois empates, aproveitamento de 77,7%. Ele foi demitido em 14 de fevereiro daquele ano, após ter um atrito com o então diretor de futebol, Paulo Pelaipe.

O anúncio do Tricolor Gáucho deve ocorrer nas próximas horas. Mancini terá a missão de livrar o time do rebaixamento à Série B. O Grêmio está no Z-4 desde o início do campeonato.

Saída do América

Mancini chegou ao América em junho deste ano, após a saída de Lisca, e tinha contrato até o fim da temporada. Comandou o time em 21 jogos, com sete vitórias, nove empates e cinco derrotas, um aproveitamento de 48%.

O treinador comandava a reação do Coelho na Série A, onde conseguiu tirar o time da zona de rebaixamento e deixar na primeira página da classificação. Hoje, o América é o 11° colocado, com 31 pontos.

Com informações: O Tempo