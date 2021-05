Vaidosa – Atendimento Personalizado, uma inteligente opção do segmento da beleza

Compartilhe















Um dos segmentos mais atuantes sempre foi, é e será o da beleza. Em todas as idades, a valorização da auto-estima e o cuidado com a apresentação pessoal fazem toda a diferença na vida pessoal e profissional.

A Vaidosa – Atendimento Personalizado, através da sua equipe, preocupada em oferecer serviço de qualidade, com produtos renomados no mercado, profissionais qualificados, lança o Projeto “atendimento à domicílio e parceria com salões de beleza da cidade”.

Como funciona:

Desde o último ano, inovar é a palavra chave. Com a pandemia, ficar em casa tornou-se necessário e, com tantos afazeres, nem sempre cuidar da beleza é prioridade. Pensando nisso, a Vaidosa disponibiliza um novo formato em atendimento.

O atendimento pode ser realizado à domicílio ou em salões de beleza parceiros da Vaidosa. O serviço pode ser em horário diferenciado, não interferindo em nada nos compromissos diários.

Para adquirir os serviços, basta contatar com a equipe Vaidosa, agendar o melhor horário e o local da sua preferência (salões parceiros) para cuidar da sua beleza.

Objetivo:

Atender a demanda de clientes de forma personalizada;

Oferecer qualidade nos serviços e flexibilidade de horários.

Serviços disponíveis na Vaidosa são:

Cabeleireira:

escova, cortes, mechas, hidratação.

Depilação:

buço, axila, virilha, perna, coxa;

Depilação egípcia (linha) – buço e rosto;

Manicure, pedicure:

esmaltação em gel;

alongamento fibra;

alongamento gel;

alongamento tips;

unhas artísticas;

construção de unhas quebradas (pé/ mão);

spa dos pés.

Agendamentos para os serviços acima citados a partir de 10 de maio.

Vaidosa informa que está cadastrando profissionais (com experiência na área) e salões de beleza que queiram tornar-se parceiros.

Para mais informações:

Telefone/ Whatsapp: 55 9612 7400

Instagram: @vaidosaatendimentoadomicilio

https://instagram.com/vaidosaatendimentoadomicilio?igshid=7xm53rsv8329

E para o Dia das Mães, Vaidosa preparou um mimo de inaguração para você presentear sua mãe.

Um super pacote de presente já disponível para a compra.

Aproveite!