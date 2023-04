Van com alegretenses capota em rodovia paulista e deixa 10 feridos  

Share on Email

Um acidente de trânsito envolvendo uma van, com 10 ocupantes, incluindo o condutor, resultou em duas vítimas graves e oito de natureza leve, na noite da última terça-feira (4), na altura do km 440 da Rodovia Assis Chateaubriand (SP-425), sentido norte, em Indiana.

As vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e unidades da Concessionaria Eixo-SP e encaminhadas para hospitais da região, como o HR (Hospital Regional) Doutor Domingos Leonardo Cerávolo de Presidente Prudente, Santas Casas de Prudente, de Martinópolis e de Regente Feijó.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o micro-ônibus Renault/Master, com placas de Guarapuava (PR), capotou por motivos desconhecidos.

Segundo apurado pela reportagem do Portal Alegrete Tudo, alguns ocupantes da van são de Alegrete, sendo que dois deles ficaram em estado grave. Conforme o site O Imparcial digital, que cobriu o acidente, as vítimas foram encaminhadas para o HR e para as Santas Casas de Prudente, Martinópolis e Regente Feijó.

O PAT tentou apurar as informações com alguns familiares que preferiram não se manifestar, e já estariam em São Paulo acompanhado os feridos.

O veículo foi apreendido por falta de uma pessoa responsável para liberação. O condutor foi submetido ao teste do etilômetro, que resultou negativo para o consumo de bebida alcoólica.

Fonte: O Imparcial digital

Foto: PRF