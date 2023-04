Acidente entre carro e bicicleta deixa homem ferido

Segundo informações da Brigada Militar, a mulher que dirigia o Gol trafegava na rua Brás Faraco, já o ciclista seguia pela Avenida Marechal Rondon em direção ao bairro. No cruzamento das vias, a motorista que iria entrar na Rondon, não teria visualizado o homem que estava de bicicleta.

Com impacto, o ciclista caiu e ficou com dores no corpo, além da suspeita de uma luxação no braço. Ele foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento- UPA- pelo Samu, onde iria passar por exames.

A Guarda Municipal foi a primeira a chegar no local e auxiliou no trânsito que estava muito intenso, contudo o registro foi realizado pela Brigada Militar.