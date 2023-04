Violência contra a mulher é diária, mesmo com medidas protetivas

A vítima relatou aos policiais que aceitou uma carona do suspeito que a levou à residência no bairro Promorar. Quando o ex-casal chegou em frente a casa, trocaram algumas carícias por esse motivo, antes da mulher descer do carro e entrar na residência, o ex destacou o interesse em manter o namoro e ressaltou o interesse em ter relações sexuais, contudo, a vítima não aceitou.

Com a negativa ele se revoltou e a agrediu verbalmente, além de quebrar a porta da residência. Na sequência, o suspeito fugiu do endereço e não foi localizado pelos policiais militares que conduziram a mulher até a DPPA para efetuar o registro. Conforme informações, ela teria Medidas Protetivas contra o homem, por esse motivo foi feito boletim por descumprimento.