Vandalismo contra o patrimônio público banalizou

O período natalino está terminando, o Natal é neste dia 25. Nos dias que antecederam ocorreram muitas promoções e ações beneficentes. Foram inúmeros trabalhos voluntários de empresas, presidentes de bairros, instituições, órgãos de segurança e da Prefeitura.

Um dos primeiros eventos foi a chegada do Papai Noel no Parque Rui Ramos. Com um bonito espetáculo, o Bom velhinho chegou em uma charrete, no melhor estilo gaúcho. Uma multidão acompanhou. Crianças e adultos sempre disputaram por um momento com o Papai Noel.

Porém, o que marcou também esse período foi o vandalismo. Na última semana, alguém ateou fogo na casa do Papai Noel e somente não houve danos consideráveis em razão da intervenção do zelador. Muito além da tentativa de queimar a casinha, construída com doações e ornamentada com ações voluntárias, também ocorreu o furto da maioria da lâmpadas.

Vandalismo, selvageria, instinto destruidor, algo boçal e totalmente reprovado. As cenas de vandalismo também se referem a inúmeros outros danos a bens públicos que inclui desde bancos de praças quebrados, até pichações ou placas de sinalização furtadas ou destruídas.

Cenas lamentáveis para uma cidade que tem muito voluntariado envolvido para embelezar e cuidar de muitas praças e parques.