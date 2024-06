Cheia do Ibicuí interrompe operações da Balsa do Mariano Pinto em Alegrete

Nos últimos dias, a Fronteira Oeste foi atingida por um volume de chuva que ultrapassou os 115mm. Como resultado, o rio Ibicuí ultrapassou a cota de inundação, elevando-se acima do nível normal. Os pontos de ancoragem localizados nas margens do rio não conseguem suportar a força da correnteza, o que levou à suspensão das atividades de transporte na área.

A Administração da Balsa do Mariano Pinto emitiu um comunicado na noite da última quarta-feira, informando que, devido às cheias do rio Ibicuí, a operação da balsa será suspensa a partir dessa quinta-feira (27). O Ibicuí está acima da sua cota de alerta, que é 8,60m e nesse momento, está com sua medição aferida em 8,84m.

A Associação dos Moradores da Margem do Ibicuí (AMMAI) agradece a compreensão de todos e informará assim que o nível do rio estiver normalizado. A balsa do Mariano Pinto desempenha um papel crucial como meio de travessia para os habitantes da zona rural de Alegrete, encurtando diversas rotas para outras localidades do município.

Fotos: Reprodução