Várzea Verde e Boca lideram elite do futebol amador após quatro rodadas

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

No último domingo (17), a categoria principal da Liga Alegretense de Futebol foi a campo pela 4ª rodada no 48º campeonato alegretense de futebol amador.

Destaque para o clássico entre Boca Juniors e Várzea Verde. O encontro dos líderes nas duas chaves da competição resultou num confronto equilibrado de muita disputa. No final o Boca superou o adversário e venceu o jogo por 1 a 0. Líder isolado na chave “B”, o Boca foi a seis pontos ganhos. Mesmo com o revés, o Várzea continua na frente na chave “A” com 9 pontos.

Outro jogo bastante equilibrado foi entre Centenário e Operário, ambas equipes buscaram o gol do início ao fim, mas a partida terminou sem gols. Ambas equipes permanecem na vice liderança em seus grupos. O Operário com 6 na chave A e o Centenário com quatro pontos na B.

Também sem gols, o jogo entre River Plate e Brandão. O resultado deixou os dois times como lanternas. A equipe do River amarga a lanterna no grupo “B”, com apenas um ponto ganho. Já o Brandão soma três pontos e é o último na “A”.

Fechando a rodada o Honório Lemes aprontou para cima do Ibirapuitã. O Leão do Caverá fez 1 a 0 é pulou para terceira colocação na “A” com 4 pontos ganhos.

Foto: Bocajr Alegrete