Chegou em Alegrete Bom Pé Calçados! A mais nova opção em calçados de qualidade, preços e condições imperdíveis

Num clima de muita festa e expectativa do público, inaugurou na última sexta-feira (14), a Loja Bom Pé Calçados!



Há dois anos com a loja matriz na cidade de Quaraí, Bom Pé Calçados é especializada em calçados masculino, feminino e infantil com modelos que vão do clássico ao esportivo, com marcas renomadas e coleções das celebridades.



O jovem casal Igor Mendes Barreto e Kelen Paz, são incansáveis quando o assunto é empreender. Conhecendo a cidade e com familiares em Alegrete, identificaram um grande potencial para investir e apresentar para comunidade um novo conceito em calçados para todos os públicos, com o diferencial de preços e promoções, primando pela qualidade e atendimento.



Bom Pé Calçados é referência em ações de vendas e condições especiais e, a partir de agora, os empresários e sua equipe de colaboradoras convidam todos a conhecerem e apaixonarem-se por Bom Pé Calçados, localizado na rua dos Andradas, 267, ao lado da Cacau Show.

Bom Pé Calçados! Bom pra você!

Aline Menezes