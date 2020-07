Veículo abandonado e mal estacionado é guinchado na Eurípedes Brasil Milano

Compartilhe









Na manhã de sábado (25), durante patrulhamento ostensivo, a guarnição da Brigada Militar foi acionada na Avenida Eurípedes Brasil Milano. A denúncia de alguns moradores era em razão de um veículo que estava estacionado há quase 24h no mesmo local, com mais de um metro de distância do meio fio.

Além de ninguém saber informar quem poderia ser o proprietário do veículo ou quem o teria deixado ali, a irregularidade era passível de multa e guincho.

Sem sucesso na identificação do condutor, e diante da irregularidade, o veículo foi guinchado e removido ao depósito do Detran. A forma em que o veículo foi “abandonado” no local colocava em risco o tráfego de outros motoristas e poderia causar um acidente. O fato ocorreu no final da manhã de sábado (25).