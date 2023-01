Veículo de Santiago, com 5 pessoas, aquaplana e cai de ponte na BR 287

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada para atendimento de um acidente com cinco feridos no km 339 da BR 287, entre São Vicente do Sul e Jaguari, na tarde deste sábado (28). No local, uma Fiat Toro, com placas de Santiago, aquaplanou na rodovia durante à chuva e caiu de uma ponte.

Os ocupantes foram socorridos com vida pelos órgãos de urgência e emergência e encaminhados para atendimento médico no Hospital São Vicente Ferrer, em São Vicente do Sul. Preliminarmante, apesar da gravidade do acidente, não há informação sobre lesões graves nos ocupantes da caminhonete que retornavam para Santiago. A viagem teria como motivação a aquisição de aparelhos de ar-condicionado.

A ocorrência segue em atendimento e, quando finalizada, à PRF divulgará mais informações.

Fotos de Daniel Campos em colaboração para o Blog Rafael Nemitz e NPExpresso.

Fonte: Blog Rafael Nemitz