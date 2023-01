Boca Juniors joga em Alegrete neste domingo pela Copa RS

Os confrontos da rodada de 16 avos da Categoria Livre da Copa RS de Futebol Amador, fase estadual, será realizada neste domingo (29). As partidas ocorrerão em Alegrete, Garibaldi, Panambi, Pelotas e Tramandaí.

Em Alegrete, o representante do município joga às 10h, no Estádio Municipal Farroupilha. O Boca Juniors recebe o Uruguaiana, para vem quem avança a fase de 8 avos da competição estadual.

O técnico da equipe alegretense trata o jogo de forma cautelosa. Embora o Boca tenha conquistado um trunfo com o adversário por 2 a 0 na primeira fase, ele prega respeito e alerta que a equipe do Uruguaiana é muito boa e estava desfalcada no confronto.

“Sabemos que esse jogo é eliminatório e quem errar menos vai para a próxima fase. O nosso grupo é muito bom, comprou a briga e o pessoal que for olhar, pode apostar em uma equipe muito aguerrida durante os 90 minutos”, adiantou o treinador do Boca.

Inicialmente o jogo estava marcado para cidade de Garibaldi, em um esforço do diretor de esportes de Alegrete Clóvis Gonçalves, o jogo foi remanejado para o município.

O Boca está invicto na Copa RS e uma vitória coloca o time de Alegrete entre os 8 melhores do estado.

A preparação para o jogo foi dois amistosos para definir o time que inicia o confronto. “Estamos preparados e contamos com a força do torcedor alegretense”, conclama Cebola.

O jogo inicia às 10h, com entrada livre no Farroupilha. Participam do campeonato 147 times, 4,5 mil atletas e 70 municípios gaúchos. Mais de 200 jogos já foram realizados. A organização é da Secretaria do Esporte e Lazer (SEL), com apoio da Federação Gaúcha de Futebol (FGF).

Confira as demais partidas no domingo (29):

Flamengo X Mercado Rende Mais

Pelotas, no Estádio Boca do Lobo

14h

Aratiba X Los Brocadores

Pelotas, no Estádio Boca do Lobo

16h

Glorinha X Portão

Tramandaí, no Estádio Módulo

14h

Santos X Farroupilha (Rolante)

Tramandaí, no Estádio Módulo

16h

PSG X Roma

Garibaldi, no Estádio Garibaldi

15h

Miraguaí X Vila Operária

Panambi, no Estádio SER Panambi

14h

Ases X Nacional

Panambi, no Estádio SER Panambi

16h