Veja as datas de pagamento do Auxílio Brasil para o ano de 2022

O calendário de pagamento do Auxílio Brasil de todo o ano de 2022 já foi definido pelo Ministério da Cidadania.

Para saber o dia em que o benefício estará disponível para saque ou crédito na conta bancária, é preciso observar o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) impresso no cartão de cada titular. Para cada final do NIS há uma data correspondente por mês.

Se o NIS do titular termina com o número 1, em janeiro, por exemplo, os pagamentos iniciam-se no dia 18.

As parcelas mensais ficam disponíveis para saque por 120 dias após a data indicada no calendário. Os beneficiários podem conferir no extrato de pagamento a Mensagem Auxílio Brasil, com o valor do benefício.

Veja as datas de pagamento de cada mês

Janeiro



NIS 1 – Recebe no dia: 18/01

NIS 2 – Recebe no dia: 19/01

NIS 3 – Recebe no dia: 20/01

NIS 4 – Recebe no dia: 21/01

NIS 5 – Recebe no dia: 22/01

NIS 6 – Recebe no dia: 25/01

NIS 7 – Recebe no dia: 26/01

NIS 8 – Recebe no dia: 27/01

NIS 9 – Recebe no dia: 28/01

NIS 0 – Recebe no dia: 29/01



Fevereiro

NIS 1 – Recebe no dia: 11/02

NIS 2 – Recebe no dia: 12/02

NIS 3 – Recebe no dia: 17/02

NIS 4 – Recebe no dia: 18/02

NIS 5 – Recebe no dia: 19/02

NIS 6 – Recebe no dia: 22/02

NIS 7 – Recebe no dia: 23/02

NIS 8 – Recebe no dia: 24/02

NIS 9 – Recebe no dia: 25/02

NIS 0 – Recebe no dia: 26/02

Março

NIS 1 – Recebe no dia: 18/03

NIS 2 – Recebe no dia: 19/03

NIS 3 – Recebe no dia: 22/03

NIS 4 – Recebe no dia: 23/03

NIS 5 – Recebe no dia: 24/03

NIS 6 – Recebe no dia: 25/03

NIS 7 – Recebe no dia: 26/03

NIS 8 – Recebe no dia: 29/03

NIS 9 – Recebe no dia: 30/03

NIS 0 – Recebe no dia: 31/03

Abril



NIS 1 – Recebe no dia: 16/04

NIS 2 – Recebe no dia: 19/04

NIS 3 – Recebe no dia: 20/04

NIS 4 – Recebe no dia: 22/04

NIS 5 – Recebe no dia: 23/04

NIS 6 – Recebe no dia: 26/04

NIS 7 – Recebe no dia: 27/04

NIS 8 – Recebe no dia: 28/04

NIS 9 – Recebe no dia: 29/04

NIS 0 – Recebe no dia: 30/04

Maio

NIS 1 – Recebe no dia: 18/05

NIS 2 – Recebe no dia: 19/05

NIS 3 – Recebe no dia: 20/05

NIS 4 – Recebe no dia: 21/05

NIS 5 – Recebe no dia: 24/05

NIS 6 – Recebe no dia: 25/05

NIS 7 – Recebe no dia: 26/05

NIS 8 – Recebe no dia: 27/05

NIS 9 – Recebe no dia: 28/05

NIS 0 – Recebe no dia: 31/05

Junho



NIS 1 – Recebe no dia: 17/06

NIS 2 – Recebe no dia: 18/06

NIS 3 – Recebe no dia: 21/06

NIS 4 – Recebe no dia: 22/06

NIS 5 – Recebe no dia: 23/06

NIS 6 – Recebe no dia: 24/06

NIS 7 – Recebe no dia: 25/06

NIS 8 – Recebe no dia: 28/06

NIS 9 – Recebe no dia: 29/06

NIS 0 – Recebe no dia: 30/06

Julho



NIS 1 – Recebe no dia: 19/07

NIS 2 – Recebe no dia: 20/07

NIS 3 – Recebe no dia: 21/07

NIS 4 – Recebe no dia: 22/07

NIS 5 – Recebe no dia: 23/07

NIS 6 – Recebe no dia: 26/07

NIS 7 – Recebe no dia: 27/07

NIS 8 – Recebe no dia: 28/07

NIS 9 – Recebe no dia: 29/07

NIS 0 – Recebe no dia: 30/07

Agosto

NIS 1 – Recebe no dia: 18/08

NIS 2 – Recebe no dia: 19/08

NIS 3 – Recebe no dia: 20/08

NIS 4 – Recebe no dia: 23/08

NIS 5 – Recebe no dia: 24/08

NIS 6 – Recebe no dia: 25/08

NIS 7 – Recebe no dia: 26/08

NIS 8 – Recebe no dia: 27/08

NIS 9 – Recebe no dia: 30/08

NIS 0 – Recebe no dia: 31/08

Setembro



NIS 1 – Recebe no dia: 17/09

NIS 2 – Recebe no dia: 20/09

NIS 3 – Recebe no dia: 21/09

NIS 4 – Recebe no dia: 22/09

NIS 5 – Recebe no dia: 23/09

NIS 6 – Recebe no dia: 24/09

NIS 7 – Recebe no dia: 27/09

NIS 8 – Recebe no dia: 28/09

NIS 9 – Recebe no dia: 29/09

NIS 0 – Recebe no dia: 30/09

Outubro



NIS 1 – Recebe no dia: 18/10

NIS 2 – Recebe no dia: 19/10

NIS 3 – Recebe no dia: 20/10

NIS 4 – Recebe no dia: 21/10

NIS 5 – Recebe no dia: 22/10

NIS 6 – Recebe no dia: 25/10

NIS 7 – Recebe no dia: 26/10

NIS 8 – Recebe no dia: 27/10

NIS 9 – Recebe no dia: 28/10

NIS 0 – Recebe no dia: 29/10

Novembro



NIS 1 – Recebe no dia: 17/11

NIS 2 – Recebe no dia: 18/11

NIS 3 – Recebe no dia: 19/11

NIS 4 – Recebe no dia: 22/11

NIS 5 – Recebe no dia: 23/11

NIS 6 – Recebe no dia: 24/11

NIS 7 – Recebe no dia: 25/11

NIS 8 – Recebe no dia: 26/11

NIS 9 – Recebe no dia: 29/11

NIS 0 – Recebe no dia: 30/11

Dezembro



NIS 1 – Recebe no dia: 10/12

NIS 2 – Recebe no dia: 13/12

NIS 3 – Recebe no dia: 14/12

NIS 4 – Recebe no dia: 15/12

NIS 5 – Recebe no dia: 16/12

NIS 6 – Recebe no dia: 17/12

NIS 7 – Recebe no dia: 20/12

NIS 8 – Recebe no dia: 21/12

NIS 9 – Recebe no dia: 22/12

NIS 0 – Recebe no dia: 23/12