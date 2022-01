Banrisul retorna atendimento nesta quarta-feira

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

De acordo com o gestor, com a exceção do funcionário positivado, os demais realizaram testes e todos deram negativo, por esse motivo, a agência reabre a partir das 10h30min, desta quarta-feira(5), após o processo de desinfecção.

Ápice de novos casos de Covid será entre 18 e 20 de janeiro, prevê Secretária de Saúde

O gerente esclarece que o funcionário infectado já estava afastado, mesmo assim, o protocolo é cumprido para segurança dos demais colaboradores e dos clientes. Essas medidas mostram que o banco está respeitando as medidas negociadas com o movimento sindical para preservar a saúde dos bancários e conter a disseminação do novo coronavírus.