Veja as rodovias bloqueadas, nesta noite, no Estado

Veja os demais pontos com bloqueios nas rodovias federais no Rio Grande do Sul:

Atualizado em 31/10, às 20h pela PRF.

1- BR 116 KM 240, em Novo Hamburgo, bloqueio total

2- BR 290, KM 88, em Porto Alegre, sentido capital – litoral, bloqueio parcial

3- BR 290, KM 107, em Eldorado do Sul, sentido capital – interior, bloqueio parcial (uma faixa liberada)

4- BR 116, km 362, em Tapes – bloqueio total

5- BR 290, KM 173, em Butiá, bloqueio parcial (pare e siga)

6- BR 290 km 26, em Santo Antônio da Patrulha, fogo em pneu – bloqueio no sentido capital – litoral

7- BR 386 KM 412 em Triunfo – bloqueio parcial (pare e siga)

8 – BR 386 KM 435 em Nova Santa Rita, cerca de 50 manifestantes – bloqueado novamente (pare e siga)

9- BR 116, km 41 em Vacaria – cerca de 30 manifestantes – bloqueio parcial – liberação de hora em hora

10- BR 116, km 44 em Vacaria – bloqueio parcial – liberação de hora em hora

11- R 116, km 142,9, em Caxias do Sul – bloqueio parcial (veículos de carga retidos; fluxo liberado de hora em hora para veículos de passeio)

12- BR 470, km 159, em Nova Prata – bloqueio total;

13- BR 470, km 162, em Nova Prata – bloqueio total;

14- BR 470, km 178, em Veranópolis – bloqueio Total

15- BR 470, km 225, em Garibaldi – bloqueio total;

16- BR 392, km 66, em Pelotas – bloqueio parcial (pare e siga)

17- BR 392, km 117, em Canguçu – bloqueio parcial (pare e siga)

18- BR 386, km 136 em Sarandi – bloqueio total (pare e siga);

19- BR 285, km 199, em Lagoa Vermelha – bloqueio parcial (carga perecível, carga viva e automóveis liberados)

20- BR 386, km 6, em Iraí – bloqueio total

21- BR 470, km 10, em Barracão – bloqueio total

22- BR 386, km 112, em Constantina – bloqueio total

23- BR 153 km 53, Erechim – bloqueio total com liberação alternada cada 30 min (reflexo da manifestação na RST 135 na divisa de competência)

24- BR 285 km 334, Carazinho (Trevo da Bandeira) – bloqueio parcial – pare e siga

25- BR 285 km 375, em Saldanha Marinho (Trevo) – bloqueio total

26- BR 386 km 36 , em Frederico Westphalen, (posto da lagoa) – bloqueio total

27- BR 386 km 74, em Boa Vista das Missões – bloqueio total

28- BR 386, KM 180, Carazinho, bloqueio com pare e siga

29- BR 285, KM 303, Passo Fundo, bloqueio total

30- BR 287, km 282, em São Pedro do Sul – bloqueio total, libera a cada 1h.

31- BR 392 km 297 em São Sepé – bloqueio parcial (veículos conseguem desviar pelo pátio do posto de combustíveis)

32- BR 392, km 350, em Santa Maria – bloqueio parcial (pare e siga)

33- BR 285, km 460, em Ijuí, acesso a Cruz Alta – bloqueio total

34- BR 285 km 496, em Entre-Ijuís – bloqueio total

35- BR 285 km 564, em São Luiz Gonzaga – bloqueio total no trevo de acesso secundário à cidade

36- BR 158 km 158, em Panambi – bloqueio parcial (trânsito lento, estão aglomerando no pátio do posto de combustível Trevão)

37- BR 158 km 192, em Cruz Alta – cerca de 10 manifestantes – bloqueio parcial

38- BR 472 km 139, Três de Maio – bloqueio total

39- BR 472 km 154, Santa Rosa – bloqueio total

40- BR 290 km 422, em São Gabriel – fogo em pneu, bloqueio total

41- BR 285 KM 667, em São Borja – bloqueio total (trânsito desviando pelo pátio do Posto)

42- BR 290 km 575, em Alegrete – bloqueio parcial (bloqueado para caminhões, somente automóveis passam no local)

43- BR 290 km 720, em Uruguaiana – bloqueio total