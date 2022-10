Postos registram filas extensas; já há falta de combustíveis em Alegrete

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

O manifesto dos caminhoneiros com fechamento de rodovias fez aumentar o movimento nos postos de combustíveis em Alegrete.

Um dos postos, o combustível terminou ainda pela manhã desta segunda-feira(31), e a maioria dos outros empresários ou responsáveis que falaram com o PAT, acrescentaram que, no máximo, até amanhã sem o abastecimento, ficarão sem combustíveis.

Muitos caminhões estão presos nos protestos, alguns em Vila Nova, Rosário do Sul e Pantano.

Até o momento, são mais de 40 rodovias no Estado com bloqueios. A informação de integrantes do movimento ao PAT, foi de que não há um período estabelecido para a interrupção da rodovia, entretanto, acrescentaram que vão permanecer toda noite.

No início desta tarde, os caminhoneiros bloquearam a rodovia no KM575, na BR 290, em frente ao Posto Texacão, em Alegrete.

Em casos de paralisação dos caminhoneiros, a exemplo de outros manifestos, o combustível sempre é um dos primeiros itens a faltar. Isso, acarreta em uma “correria” aos postos.