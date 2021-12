Veja o que estão falando sobre a liberação do tráfego de carros no calçadão

Share on Email

O projeto de revitalização do calçadão foi anunciado e com ele a possibilidade de passar carro em baixa velocidade no local.

Esse projeto é uma demanda de anos do Centro Empresarial de Alegrete e o atual presidente Francisco Pedroso ( até 31 de dezembro) que diz ser a favor de modernizar e fazer do local um espaço de empreendedorismo como lanchonetes cafés e outros. Para isso, tem que melhorar sim, afirma Pedroso, e passar carro pelo meio acredita que não vai mudar muito a não ser o fluxo de público que poderá verificar o comércio local.

A Prefeitura vai licitar a empresa que vai fazer a obra e a previsão é iniciar o trabalho nos primeiros meses de 2022.

Confira a opinião de quem mora, tem loja ou apenas passa pelo calçadão.