Mulher, grávida de 5 meses, é violentamente agredida pelo companheiro

Grávida de cinco meses, mulher de 22 anos foi violentamente agredida pelo companheiro, em Alegrete. Ele foi preso pela Brigada Militar e conduzido à Delegacia de Polícia.

Conforme informações dos policiais, a guarnição recebeu uma denúncia de que um homem teria agredido a companheira durante a madrugada e, posteriormente, a mantinha em cárcere privado. Os policiais chegaram na residência e fizeram contato com a vítima. A mulher disse que está grávida de aproximadamente cinco meses e na madrugada tinha sido violentamente agredida pelo acusado com puxões de cabelo, socos na face e chutes na barriga. Ele também a teria agarrado pelo pescoço a sufocando, por esse motivo, ficou por alguns minutos desacordada.

Enquanto a arrastava pelos cabelos, o homem a agredia verbalmente e também a ameaçava de morte. Após as agressões que ocorreram dentro da residência do casal, o acusado a impediu de usar o celular e pedir ajuda. Somente depois que o homem dormiu, a vítima conseguiu entrar em contato com um familiar e pedir socorro.

A gestante também relatou que as agressões iniciaram por volta da 1h de domingo(19), quando o casal estava em frente a uma lancheria no Parque Rui Ramos. Ele a sufocou agarrando pelo pescoço. Depois quando a vítima foi entrar no veículo o homem arrancou rapidamente a deixando com as mãos presas na porta, desta forma, a gestante caiu ao solo e sofreu escoriações nas pernas, sendo arrastada alguns metros.

Em contato com a Delegada de Plantão foi determinado que fosse lavrado o Auto de Prisão em flagrante para o acusado. A mulher foi encaminhada a atendimento médico na UPA. Ela apresentava ferimentos na face, pernas e braços. Não há informações sobre o bebê.