Velocross movimenta 19 baterias de competidores no final de semana

Com um número bem expressivo de competidores, o evento contou com pilotos de Alegrete, Santana do Livramento, Quaraí, Dom Pedrito, Uruguaiana, São Borja e Santa Maria.

Alguns destaques foram os pilotos da casa, sendo Ronaldi Mautone, de quatro anos que ficou em segundo lugar na categoria mirim. Ele é a terceira geração e segue com a paixão do avô e do pai, neste esporte.

Também levou o primeiro lugar na categoria Junior, o alegretense Enzo Schmiddel ficou em primeiro na Junior e Lorenzo Monego, em 2º lugar.

Gersinho n 14, foi premiado com 1° lugar na categoria nacionais – 50 anos. Já, Vanderlei Schmiddel, disputou na categoria importada 50 anos e levou o segundo lugar, já Ronaldo Mautoni – ficou com o 4º lugar nos Trilheiros de Alegrete e 5º na promocional Ronaldo Mautone Palitinho.

Na sequência, Veldon Lucas, que correu com a moto 105, levou a melhor e levantou o 1° lugar na categoria 40 anos motos nacionais.

Sendo que, Bruno Schmiddel conquistou o terceiro lugar na VX2 importadas, 250 cilindradas e Marcelo Noetzold levantou o troféu de 4º lugar na categoria 35 anos – motos nacionais.

Rubinho Felipeto levou dois troféus em 4º lugar, força livre e 2º lugar na categoria 250 pró e Wellinton Temp em 1º lugar na categoria Trilheiros, assim como, Jonathan que ficou em 2° lugar na categoria na importada e Lucas Fernandes em 5º na categoria Trilheiros.

Nas categoria da feminina – Mariana Picolli – ficou com o 3º lugar e Giovana Medeiros em 4º.

Ao total foram 19 baterias e um grande reconhecimento para a pista que, embora não tenha recebido chuva nos últimos dias, mesmo assim devido ao cuidado e trabalho realizado pela equipe responsável, também foi um dos destaques da competição.