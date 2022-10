Gincana aborda materiais recicláveis em EMEIs

Share on Email

A atividade, que encerrou os desafios da Gincana, teve como objetivo o desenvolvimento de uma peça teatral com figurinos de materiais recicláveis, envolvendo a temática Meio Ambiente.

No evento, estiveram presentes as equipes das EMEIs Palmira Palma de Oliveira e Tenente Salustiano Prates, da Escola Espaço Recriar e da EMEB Marcelo Faraco. Foi um show de criatividade, com diversidades nas apresentações e nos figurinos.

A banca avaliadora foi composta por Alisson Machado, Rodrigo Guterres e Paulo Berquó.

A Semmam informa que em breve será divulgada a data para as classificações e premiações.